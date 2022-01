Piłka ręczna. Polska - Białoruś NA ŻYWO, LIVE 16.01.2022 r. Ważne starcie biało-czerwonych. Wynik meczu, online, relacja

Polska - Białoruś, ME 2022, 16.01.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Białoruś, ME 2022, 16.01.2022: Kluczowy mecz o wyjście z grupy

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych gra na mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni chcą w tym turnieju pokazać się z jak najlepszej strony. Celem podstawowym jest wyjście z grupy. Mecz z Białorusią może okazać się decydujący.

Siły obu drużyn są porównywalne, więc nie brakuje opinii, że właśnie to spotkanie zadecyduje o drugim miejscu w grupie i awansie do kolejnej fazy mistrzostw Europy. Polacy są w stanie wygrać z Białorusią, ale muszą rozegrać naprawdę dobre spotkanie. Nie mogę pozwolić sobie na proste błędy, które mogą kosztować ich bardzo wiele. Trener Patryk Rombel postara się przygotować drużynę jak najlepiej do tego spotkania.