Piłka plażowa. Od czwartku 24.06 można zapisywać się do turniejów LOTOS Griffin Summer Cup

Już od 5 lipca w Gdańsku będzie można zagrać w plażowych turniejach piłkarskich o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. Zaproszenie jest skierowane do piłkarek i piłkarzy klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Niewątpliwym atutem tych letnich zmagań, będzie fakt, że wszystkie turnieje rozgrywane będą na plaży w Gdańsku-Brzeźnie, gdzie mieści się LOTOS Stadion Letni. Będzie on areną zmagań w sześciu kategoriach.

- Planujemy rozegranie sześciu takich turniejów - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Radosław Michalski, prezes Pomorskiego ZPN. Wszyscy, którzy stęsknili się za naszymi halowymi turniejami LOTOS Griffin Cup nie muszą czekać na sezon zimowy. Już teraz zapraszamy do udziału w turniejach beach soccera. Piłka plażowa to dobra zabawa, muzyka, możliwość sprawdzenia się w innych warunkach. Udział w rozgrywkach jest nieodpłatny. Wystarczy 10 zawodników lub zawodniczek i można grać. Wierzymy, że mimo intensywnej rundy wiosennej, nie zabraknie chęci do gry na plaży. Wszystkie turnieje będą odbywać się w poniedziałki - dodaje Michalski.