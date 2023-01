Piłka nożna w Pruszczu Gdańskim (1922-2022) to książka dla miłośników futbolu [ZDJĘCIA] Danuta Strzelecka

Futbolowe dzieje na przestrzeni 100 lat przedstawione w wydanej pod koniec 2022 r. przez miasto Pruszcz Gdański książce "Piłka nożna w Pruszczu Gdańskim (1922-2022)" to nie lada gratka dla miłośników futbolu i historii. To pierwsza taka pozycja o pruszczańskim futbolu, jak się rozwijał, jego zawodnikach, drużynach i trenerach. W dodatku napisana z niemałym entuzjazmem. I co ważne, dostępna w wersji papierowej i cyfrowej.