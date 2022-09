Piłka nożna. Reprezentacja Polski do lat 19 przegrała z Włochami, ale i tak awansowała do dalszej fazy eliminacji do finałów ME Szymon Szadurski

Polska mimo przegranej z Włochami awansowała. Przemysław Świderski Zobacz galerię (28 zdjęć)

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 19 przegrała dziś 0:1 (0:0) na Stadionie Miejskim w Gdyni z rówieśnikami z Włoch w pierwszej fazie kwalifikacji do finałów mistrzostw Europy. Mimo tego biało-czerwoni awansowali do dalszych rozgrywek z pierwszego miejsca w swojej grupie. Zadecydował o tym lepszy bilans od mających tyle samo, sześć punktów, reprezentacji Estonii i Włoch.