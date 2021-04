Piłka nożna. EURO 2021 WYNIKI NA ŻYWO 11.06-11.07.2021 r. Terminarz. Kiedy grają Polacy? Gdzie oglądać EURO? Transmisje w TV, stream online

Eliminacje mistrzostw świata 2022. Anglia - Polska, Bośnia i Hercegowina - Francja oraz Austria - Dania. Meczowe transmisje w TV

Eliminacje do mistrzostw świata 2022. Trzeci dzień meczowy w marcowym okienku reprezentacyjnym przypada na wtorek, 30 marca i środę, 31 marca 2021 roku. To będzie kolejna okazja do oglądania najlepszych europejskich drużyn narodowych. Gdzie oglądać najciekawsze spotkania w TV i online?