Piłka nożna. Eliminacje mistrzostw świata 2022 NA ŻYWO, WYNIKI 2.09.2021 r. Polska wygrała! TABELA, TERMINARZ. Gdzie oglądać w tv i stream

NOWE Eliminacje MŚ Katar 2022. W meczu Polska - Albania na Stadionie Narodowym w Warszawem bohaterem była skuteczność w ataku

Czwarty mecz Polaków w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze 2022 i drugie zwycięstwo. Biało-czerwoni w czwartek, 2 września 2021 roku nie zagrali w Warszawie meczu wybitnego, bo Albańczycy postawili na grę w piłkę. Nasi piłkarze mieli jednak niewątpliwie znakomicie ustawione celowniki. Jeśli strzelali w światło bramki, to do niej trafiali. A klasą samą w sobie był kapitan Robert Lewandowki.