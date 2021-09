Piłka nożna. Eliminacje mistrzostw świata 2022 NA ŻYWO, WYNIKI 2.09.2021 r. Dziś gra Polska! TABELA, TERMINARZ. Gdzie oglądać w tv i stream

NOWE Koronawirus w Polsce. Profesor Andrzej Horban o nadchodzącej czwartej fali pandemii: Niech nas ręka boska broni od lockdownów

– Myślę, że niech nas ręka boska broni od lockdownów, a już na pewno od zamykania wszystkich w domach, bo to już nie ma takiego powodu. I znowu, maski, dystans. My jednak nie do końca w tej chwili przestrzegamy – mówił profesor Andrzej Horban w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.