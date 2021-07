Piłka nożna. Chłopcy z jednego przedszkola awansowali do ligi wojewódzkiej

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Pomorzanin” Gdynia został założony w 2015 roku przez Filipa Rozborskiego. Zbieżność nazwisk ze znakomitym przed laty gdyńskim pomocnikiem wychowankiem Bałtyku, a potem piłkarzem Widzewa Łódź, Zdzisławem Rozborskim jest jednak przypadkowa. W ciągu sześciu lat, osiedlowy klub rozrósł się do akademii, w której trenuje ponad 130 dzieci w Gdyni w wieku od 4 do 14 lat. Zespoły Pomorzanina, które prowadzone są przez trenerów z licencjami UEFA, udanie występują w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gdyński klub już kilkukrotnie zajmował najwyższe lokaty w rozgrywkach dziecięcych, a ostatnio mistrzostwo ligi okręgowej zdobyła drużyna trampkarzy (rocznik 2007) dzięki czemu Pomorzanin wywalczył awans do ligi wojewódzkiej w kategorii C1.

- To duży sukces i dodatkowy bodziec do dalszej pracy dla moich podopiecznych. W Pomorzaninie nie ma selekcji. Pracujemy ze wszystkimi dziećmi, które chcą uprawiać piłkę nożną. Wierzymy, że praca jest cenniejsza od talentu. Dlatego stawiamy nie tylko na treningi grupowe, ale także zajęcia indywidualne, formacyjne, bramkarskie, analizy meczów i pracę nad sferą mentalną, a także motoryczną u zawodników. Musimy zadbać o wszystkie elementy, aby maksymalnie rozwinąć potencjał zawodników – mówi Filip Rozborski, prezes i jednocześnie trener rocznika 2007.