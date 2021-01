Piłka nożna. Arka Gdynia trenuje, trener Dariusz Marzec testuje. Żółto-niebiescy ćwiczą i grają sparingi

Tymczasem Dariusz Marzec zaskakuje zawodników nie tylko nowymi konceptami taktycznymi, ale i ustawieniami na boisku. Dla przykładu w sparingu z Pogonią Szczecin nominalny napastnik, 17-letni Kacper Skóra , włączony do pierwszego zespołu z grup młodzieżowych, całkiem udanie zaprezentował się na pozycji lewego wahadłowego. Z kolei Paweł Sasin , który przed przenosinami do Gdyni grał w Górniku Łęczna jako boczny obrońca, wystąpił na środku pomocy.

Szkoleniowiec ż ółto-niebieskich nie tylko przygląda się nowym zawodnikom, do których oprócz wymienionych już Skóry i Sasina zaliczają się także Christian Aleman, Maciej Rosołek, Fabian Hiszpański, Luis Valcarce i Haris Memić , ale postanowił również podpatrywać klubową młodzież. Pod jego okiem trenowali ostatnio Mateusz Stępień i Krystian Faltyński. Pierwszy z nich dawniej debiutował już w Arce Gdynia nawet w ekstraklasie. Nie znalazł jednak uznania w oczach poprzedniego szkoleniowca gdynian Ireneusza Mamrota. Dlatego ostatnio występował w rezerwach. Z kolei Krystian Faltyński to syn Macieja, byłego zawodnika Arki Gdynia , którego doskonale kojarzą z występów w żółto-niebieskich barwach przede wszystkim nieco starsi kibice.

Wbrew pojawiającym się wcześniej informacjom wcale nie jest natomiast przesądzone, że kibice nie zobaczą więcej w żółto-niebieskich barwach Mateusza Młyńskiego. 20-letni pomocnik podpisał kontrakt z Wisłą Kraków obowiązujący od lipca tego roku. Działacze „Białej Gwiazdy” ciągle nie mogą jednak dogadać się z właścicielem Arki Gdynia w sprawie przenosin „Młynka” do stolicy Małopolski już zimą. Przedstawiciele Wisły Kraków nie chcą przystać na zapisy, gwarantujące żółto-niebieskim udział w zyskach w przypadku kolejnego transferu Mateusza Młyńskiego. Jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, podstawowy w rundzie jesiennej młodzieżowiec Arki Gdynia powinien być do dyspozycji Dariusza Marca jeszcze do końca tego sezonu.