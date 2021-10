Piknik Pszczelarski w Wygodzie Łączyńskiej. Najlepszy miód z Kaszub, pszczoły i dobra zabawa. Zobacz zdjęcia!

Piknik Pszczelarski w Wygodzie Łączyńskiej. Miód, pszczoły i dobra zabawa!

Chętni mieli też okazję zaznajomić się z niuansami branży pszczelarskiej, o których opowiadał Oskar Kalkowski . Robił to przy jednym z wielu uli rozstawionych na pikniku. Same pszczoły jednak na tyle już były zaznajomione z ludźmi, że każdy mógł się czuć bezpiecznie.

„Akademia Młodego Pszczelarza”, czyli warsztaty pszczelarskie

Całe sobotnie wydarzenie było punktem końcowym rozpoczętego w wakacje projektu pn. „Akademia Młodego Pszczelarza”. Był on prowadzony wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, KGW w Borzestowskiej Hucie, a także parafię św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. To właśnie proboszcz tej parafii był jedną z osób, które zainspirowały organizatorów do przeprowadzenia takiej akcji.