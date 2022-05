Piknik Nauki Fahrenheita. Na Górze Gradowej w Gdańsku nie brakowało atrakcji. Nauka, sport i zabawa dla całych rodzin, 29.05.2022. ZDJĘCIA OPRAC.: Kamil Kusier

W niedzielę, 29 maja 2022 roku na Górze Gradowej odbył się Piknik Nauki Fahrenheita. To pierwsza tego typu impreza organizowana przez Uczelnie Fahrenheita, a więc Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdańsk, które wraz z Hevelianum zaprosiły do wspólnej nauki i zabawy. Na wszystkich uczestników czekało szerokie spektrum atrakcji dostosowane do każdego wieku.