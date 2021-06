Piknik KOD-u na Drodze do demokracji. Zapraszają gdańszczan do wspólnego świętowania rocznicy 4 czerwca 1989 r.

Piknik KOD-u na Drodze do Wolności w Gdańsku

– Jest takie miasto w Polsce – Gdańsk. Miasto, gdzie narodziła się Nasza Solidarność, gdzie mieszkańcy znają smak Wolności, gdzie Równość znaczy równość, a Demokracja i Dialog wyznaczają standardy wspólnoty i współpracy – możemy przeczytać na stronie Komitetu Obrony Demokracji. – Miasto, w którym obywatele walczą o Praworządność w Polsce nieprzerwanie od grudnia 2015 roku.

– Jest w Gdańsku taka skromna ulica nazwana Drogą do Wolności – czytamy dalej. – Ulica, która zaczyna się od historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, ulica, do której przylega symboliczna Hala BHP, gdzie Lech Wałęsa podpisywał Porozumienie w sierpniu 1980, ulica, gdzie swoim głównym wejściem wita nas Europejskie Centrum Solidarności. Jest Pomorski Region Komitetu Obrony Demokracji, który wspierany przez wiele organizacji i wolontariuszy od 2016 roku organizuje wydarzenia z okazji rocznicy 4 czerwca 1989, dnia, w którym dzięki solidarności całego społeczeństwa Polska stanęła na drodze do Wolności, Równości i Demokracji.