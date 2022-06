Pijany sternik jachtu zatrzymany w elbląskim porcie. Alkomat wykazał 2,5 promila!

Elbląg. Zatrzymano sternika pod wpływem alkoholu. 51-latek miał w organizmie 2,5 promila

Kontrola policjantów z ruchu drogowego nie była przypadkowa. Funkcjonariusze mieli wcześniej telefon z informacją, że do elbląskiego portu przybił jacht, którym kierował nietrzeźwy sternik. Informacja potwierdziła się. 51-letni mieszkaniec Fromborka miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.