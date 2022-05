Pijani kierowcy na Pomorzu. "Rekordziści" byli kompletnie nietrzeźwi. Jak znaleźli się na drodze? | ZDJĘCIA

Pomorze. Plaga pijanych kierowców na drogach. Ile miał rekordzista?

Jazda po alkoholu lub narkotykach wciąż jest często spotykana na polskich drogach. Podobnych incydentów nie brakuje także na Pomorzu. Niektórzy wsiadają za kółko po wypiciu piwa, dwóch. Zdarzają się jednak także tacy, którzy zostają złapani przez mundurowych w stanie kompletnej nietrzeźwości. Niejednokrotnie zachowania te prowadzą do tragedii. W galerii zestawiliśmy niechlubnych rekordzistów z Pomorza. Większość z nich, przez swoje działania, ma obecnie sprawy w sądzie. Wszyscy pijani lub pod wpływem narkotyków zostali zatrzymani przez policję... tylko od początku maja.

Jazda pod wpływem środków odurzających. Co za to grozi?

Jak wynika z danych Policji, tylko w 2021 roku ujawniono 101 892 kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy pod wpływem alkoholu. To blisko 3 tys. przypadków więcej niż rok wcześniej. W związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 488 wypadków, w których zginęło 331 osób, a 2 805 zostało rannych. Jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków może zostać ukarana pozbawieniem wolności do 2 lat, a także utratą uprawnień i wysoką grzywną.