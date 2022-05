Pijana kobieta jechała slalomem z przebitym kołem po Bytowie. Miała ponad 1,5 promila [email protected]

To mogło skończyć się tragicznie. Pijana 46-latka slalomem, od krawężnika do krawężnika, jeździła po Bytowie. Kluczyki z auta wyrwał jej świadek zdarzenia. Zmusił ją wcześniej do zatrzymania samochodu. Policjanci chwalą go za postawę.