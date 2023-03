Pieszy potrącony na przejściu w Egiertowie. 72-latek trafił do szpitala. Policjanci zwrócili się z ważnym apelem Maciej Krajewski

Policja apeluje o ostrożność do kierowców, ale zauważa też, że ci często skarżą się na zachowania samych pieszych. archiwum NM Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorkowy wieczór doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych w Egiertowie. Kierowca hyundaia uderzył w prawidłowo przechodzącego 72-latka. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność zarówno do kierowców, jak i pieszych.