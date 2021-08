Pies w nagrzanym samochodzie we Władysławowie. Zareagowali strażnicy miejscy, właściciel dostał spory mandat

Patrol Straży Miejskiej we Władysławowie natychmiast po otrzymaniu informacji udał się we wskazane przez osobę zgłaszającą miejsce, gdzie niestety potwierdziły się ich obawy. Na miejscu zobaczyli zaparkowany w nasłonecznionym miejscu samochód, a w nim francuskiego buldoga, wyglądającego na wycieńczonego od upału.

- Ze względu na to, iż w pobliżu nie znajdował się właściciel zwierzęcia, funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do ratowania psa, podczas czego przesunięto boczną szybę oraz zwolniono blokadę zabezpieczającą drzwi pojazdu - informuje Straż Miejska we Władysławowie. - Pies natychmiast został wyciągnięty z rozgrzanego samochodu, a następnie trafił pod opiekę strażników, gdzie otrzymał wodę i odpowiednie schronienie.