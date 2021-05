Pierwszy weekend z mniejszymi obostrzeniami. Eksperci zalecają ostrożność: „Korzystać odpowiedzialnie”. Będzie jesienny wzrost zakażeń?

Weekend dla wielu z nas upłynął pod znakiem korzystania z poluzowania obostrzeń. Było to możliwe dzięki szczepieniom oraz coraz mniejszej liczbie nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zaszczepiło się ok. 12 mln osób (w tym ponad 4 mln obiema dawkami). Pomorze jest tu liderem – w naszym województwie zaszczepiono już ok. 1 mln osób, czyli ponad połowę mieszkańców regionu.

– Nasza kultura skłania nas do świętowania – mówi dr Michalina Rutka . – Potrzeba wyjścia z domu i zabawienia się narastała w nas od miesięcy. Do tego należy dodać strach przed pandemią i zachorowaniem, który też w nas narastał. Nastąpiło ujście tych lęków i nie ma się temu co dziwić, to nie tylko polskie zjawisko.

– Ludzie przez wiele miesięcy byli zamknięci, faszerowani informacjami medialnymi i niepewnością, musieli dla własnego zdrowia psychicznego wyjść, odetchnąć nie tylko świeżym powietrzem, ale i kontaktem z drugim człowiekiem. Każdy epidemiolog może powiedzieć, że to niebezpieczne, ale też wielu mówiło wcześniej, że, siedząc w domach, zatrzymamy transmisję wirusa. Człowiek to jednak animal sociale, istota społeczna. Lockdown nie miałby dłużej sensu – dodaje.

– To był optymalny moment, by to nastąpiło. Czy z punktu widzenia epidemicznego jest to słuszne? Pewnie nie do końca. Jest w tym pewne niebezpieczeństwo, nie tyle samej zabawy, ale tego, że zabawa dzieje się w warunkach społeczeństwa, które nie chce się szczepić. Starsi uważają, że to ich już nie dotyczy, a młodzi uważają, że ich to jeszcze nie dotyczy. Młodzi na tych imprezach się bawią, a starsi są narażeni przez kontakty domowe. Sama zabawa jest jak najbardziej zrozumiała, ale zabawa w kontekście społeczeństwa, które nie chce się szczepić, brzmi dość groźnie – komentuje socjolożka.

– Jesteśmy jednak w innej sytuacji niż przed rokiem. Mamy wykonanych 16 mln szczepień (obiema dawkami – red.). Poziom odporności wynikający z przechorowania COVID-19 i zaszczepienia jest zupełnie inny niż rok temu, gdy również widzieliśmy rozluźnienie na ulicach. Efekt może być mniej zauważalny, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń. Ważne, by do końca września zabezpieczyć jak najwięcej osób w ramach programu szczepień.

– Zniesienie części obostrzeń nie oznacza, że zagrożenie w postaci koronawirusa minęło. Wciąż potrzebne są rozwaga i ostrożność. Z tych obrazków, które można było zobaczyć w weekend, wynika, że nie stosujemy się do zasady dystansu ani do zakrywania ust i nosa w miejscach, w których przebywamy tłumnie. W ciągu kilkunastu dni może się to przełożyć na liczbę zakażeń. Jeżeli nie zaszczepimy do września lub października odpowiedniej grupy osób, to możemy spodziewać się kolejnej fali koronawirusa.

– Bardzo niepokoją obrazki z weekendu, z których wynika, że w wielu miejscach niewłaściwie zrozumiano luzowanie obostrzeń. Ono absolutnie nie obejmuje braku zabezpieczeń ust i nosa w miejscach, w których nie możemy zachować dystansu społecznego, w dużym tłumie. Powinniśmy też uważać w miejscach spożywania posiłków, bo z badań wynika, że w tych miejscach dochodziło do zakażeń, co nie znaczy, że nie powinniśmy korzystać z odmrożenia. Powinniśmy korzystać z tego odpowiedzialnie – dodaje.

– Wirus ma swój cykl, który można liczyć w cyklach ok. pięciomiesięcznych. Walczymy o to, by kolejna górka zakażeń, która w ramach cyklu może wystąpić jesienią, była jak najniższa. Możemy to robić w dwóch formach: szczepień i odpowiedzialnego zachowania .

– Porównując inne kraje, np. Izrael i Wielką Brytanię, które znacznie lepiej się szczepią, to my jako państwo się pospieszyliśmy. Rozumiem sytuację. Pogoda nie sprzyja siedzeniu w domach, do tego zmęczenie psychiczne i fizyczne i upadająca gospodarka w wielu branżach, jak np. w turystyce. Myślałem, że będzie to wyglądać nieco bardziej odpowiedzialnie.

– To, co działo się na stadionach piłkarskich, czy żużlowych ewidentnie sprzyja zakażeniom – mówi Marcin Samsel . – Podczas imprez plenerowych ryzyko jest niewielkie, jeżeli siedzimy przy stolikach, które są w odległościach od siebie. Natomiast imprezy z tańcami, na których ludzie są blisko siebie, rodzą pewne ryzyko. Tempo szczepień niestety nie nadąża za luzowaniem gospodarki.

– Nie należę do fanów obecnej władzy, ale szczepionki były zakupione i wynegocjowane przez Unię Europejską . Teraz mamy taką sytuację, że są zarówno szczepionki, jak i terminy, ale brakuje chętnych. Razem z mężem idziemy dziś na drugą dawkę szczepienia. Będziemy należeli do tej (niestety) mniejszości, która będzie zaszczepiona obiema dawkami – mówi Michalina Rutka .

Dr Rutka uważa, że system szczepień nie powinien być scentralizowany, a większy wpływ na ich organizację powinny mieć samorządy. Jak mówi, jako naród „od XIX wieku tworzymy podziemne państwa, podziemne systemy prasy i teraz też mamy alternatywne obiegi informacji”, co prowadzi do tego, że potrafimy organizować się oddolnie i samorządowo. Jej zdaniem, szczepienia w zakładach pracy powinny ruszyć znacznie wcześniej, podobnie jak w przypadku nauczycieli i wykładowców.

– Im dłuższa jest droga decyzyjna oraz droga fizyczna do miejsca szczepień, tym więcej człowiek ma okazji, by z tego szczepienia zrezygnować. Teraz to pacjent szuka szczepionki i chętni muszą wykazać się inicjatywą, by szczepionkę znaleźć. Ci, którzy się wahają, szukają informacji zaczynają się czuć coraz bardziej niepewnie. Im więcej szukają, tym więcej widzą mitów, bo w Internecie antyszczepionkowcy wygrywają.

– To lekarz pierwszego kontaktu mógłby rozmawiać z pacjentami o szczepieniach i ich wyborze. Do nich pacjenci mają wieloletnie zaufanie. Trzeba wyeliminować czas, w którym człowiek się zastanawia i jest pozostawiony sam sobie. To największa słabość systemu, który radzi sobie w kwestii ilości – komentuje dr Michalina Rutka .

– Jeżeli po wakacjach nie będziemy mieli odporności grupowej, to, w połączeniu z powrotami do pracy i szkół oraz cyklem wirusa, może to spowodować kolejne problemy. Powinny być nieco mniejsze, co nie znaczy, że ich skutki nie będą widoczne. Choć w ostatnich dniach spadły statystyki zakażeń, to ludzie dalej chorują na COVID-19 i dalej w związku z tym umierają.