Pierwszy w Trójmieście park kolejowy otwarty w Sopocie. Amerykańskie pociągi czekają na pasażerów

Przygotowania do stworzenia większego przedsięwzięcia trwały dziewięć lat. Prototyp linii kolejowej z przydomowego ogródka był nieustannie udoskonalany. Początkowo w planach było wystartowanie z własną produkcją i sprzedażą komponentów do takiej zabawy, tj. torów i kolejek, ale sopocianin ostatecznie zdecydował się wybudować taki park, by mogło z niego skorzystać jak najwięcej osób.

W czwartek 5 sierpnia 2021 r. sen Dariusza Stenki się ziścił, a cała machina ruszyła. Nowa sopocka atrakcja jest zlokalizowana przy ul. Jana z Kolna 18, parceli sąsiadującej z boiskiem rugbystów Ogniwa, w pobliżu przystanku SKM Sopot Wyścigi. Na razie odwiedza go ok. 200 osób dziennie, ale już w najbliższy czwartek do jednego składu dołączy kolejny. Docelowo zaś w kolejowym parku znajdą się trzy składy, z trzema wagonikami w każdym. Obecnie ze względu na duże zainteresowanie atrakcją miłośnicy kolei zachęcani są do robienia wcześniejszych rezerwacji.