Pierwszy dzwonek w szkole na gdańskiej Oruni. Od września placówka z własnym Miasteczkiem Ruchu Drogowego!

- W symboliczny sposób rozpoczynamy rok szkolny, zaledwie w kilkadziesiąt osób, to znak nowych czasów, to będzie zupełnie inny rok szkolny, bo nasze życie się zmieniło - mówiła na inauguracji Aleksandra Dulkiewicz. – Dziś wracamy do szkoły, ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie i odpowiedzialności, to słowa klucze. Trudne słowa, jeszcze trudniejsza praktyka. Od tego jak będziemy się zachowywać w szkole i poza nią, będzie wiele zależało. Proszę troszczcie się o siebie wzajemnie, o rodziców, dziadków. A my dorośli, dajmy dzieciom jak najlepszy przykład, bo nic tak nie wspomaga procesu nauki jak obserwacja. Z drugiej strony, niech epidemia, nie przesłoni tego co jest ważne, uczenia się, zadawania pytań, poszukiwania, podnoszenia umiejętności sportowych, a przede wszystkich budowania relacji międzyludzkich i koleżeńskich. Życzę wam dobrego nowego roku szkolnego 2020-21.