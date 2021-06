Pierwszy dzień lata 2021. Kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek lata? Najdłuższy dzień w roku - kiedy wypada i ile trwa?

Warto wspomnieć, że wraz z początkiem lata każdy kolejny dzień jest krótszy od poprzedniego, a kolejne noce dłuższe . Ten stan rzeczy potrwa aż do przesilenia zimowego.

Pierwszy dzień lata kalendarzowego i astronomicznego nie zawsze przypada na ten sam termin. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym roku. Kiedy oficjalnie rozpocznie się tegoroczne lato? Odpowiadamy!

Początek lata kalendarzowego 2021. Kiedy?

Kalendarzowe lato w 2021 roku rozpocznie się we wtorek, 22 czerwca.

WAŻNE! Termin rozpoczęcia kalendarzowego lata jest datą stałą.

Lato 2021. Do kiedy potrwa astronomiczne i kalendarzowe lato?

Zarówno astronomiczne, jak i kalendarzowe lato potrwają aż do jesieni, czyli wiosna potrwają aż do lata, czyli do środy, 22 września 2021 r. Jesień rozpocznie się już dzień później - 23 września.

Najdłuższy dzień w roku 2021

Pierwszy dzień tegorocznego lata astronomicznego jest jednocześnie najdłuższym dniem w 2021 roku, a następująca po nim noc - najkrótszą. Z dostępnych informacji wynika, że Słońce wzejdzie o godzinie 4:14, a zacznie zachodzić o godz. 21:01. W sumie dzień będzie trwał 16 godz. 47 min.