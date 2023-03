Pierwsze oznaki alkoholizmu. Te osoby mogą uzależnić się od alkoholu. Oznaki uzależnienia od alkoholu i predyspozycje do uzależnień

Jak piją Polacy?

Średnie spożycie roczne naszych rodaków wynosi 11,7 litra czystego alkoholu. Średnia europejska to 11,3 litra - wypijamy więc tylko odrobinę więcej, niż przeciętny Europejczyk. Zdecydowanie wyprzedzają nas choćby nasi bliscy sąsiedzi - Czesi i Litwini.

Alkoholizm w Polsce dotyka od 700 do 900 tysięcy osób. Nie jest to jednak równoznaczne z nadużywaniem alkoholu - ponadprogramową ilość wypija już więcej, niż 2 miliony Polaków.

Uzależnienie od alkoholu - objawy i etapy

Pierwsze objawy uzależnienia od alkoholu mogą niełatwe do zauważenia. Mogą być nie do odróżnienia od zwykłego, okazjonalnego spożywania alkoholu. W terminologii medycznej nazywa się to "fazą prealkoholową" - wstępną.