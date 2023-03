Pierwsze metalowe serca na nakrętki stanęły w Pruszczu Gdańskim

Metalowe serca na nakrętki w Pruszczu Gdańskim

- Jest to doskonały sposób na recykling, a co najważniejsze - na pomoc charytatywną - dodaje burmistrz.

Co można wrzucać do metalowych serc

Przypomnijmy, do pojemników można wrzucać: nakrętki po napojach mleku czy jogurtach lub innych artykułach spożywczych, czy chemicznych - płynach do zmywania, szamponach, płynach do płukania. Plastikowe nakrętki stanowią łatwy w recyklingu surowiec. W całości wykonane są z czystego polimeru, a to oznacza, że o przetopieniu i oczyszczeniu można z nich na nowo uformować inne plastikowe przedmioty. Nakrętki będą wymieniane w punkcie recyklingowym na fundusze na zakup leków czy rehabilitację dziecka.