Pierwsze bociany, leśne kwiaty i zamieszanie w mrowisku - zobaczcie, jak okolica budzi się po zimie do życia ZDJĘCIA Małgorzata Wojciechowska

Za nami wyjątkowo ciepły, prawdziwie wiosenny dzień. Wielu z nas w końcu wyszło na spacer bez konieczności zakładania grubych płaszczy i kurtek. Naturalnym odruchem w takiej sytuacji jest poszukiwanie oznak wiosny! Choć jej oficjalny początek dopiero we wtorek, już teraz możemy cieszyć oczy zwiastunami tej radosnej pory roku. Trzeba tylko dokładnie się rozejrzeć - nieraz zadrzeć głowę wysoko do góry, a innym razem - dokładnie przyjrzeć się temu, co na ziemi.