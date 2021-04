Pierwsza Komunia Święta na Pomorzu. Terminy i zasady zależą od parafii. Rząd zapowiada łagodzenie obostrzeń w kościołach

Rozpoczyna się okres Pierwszych Komunii Świętych. W wielu parafiach uroczystości już zaplanowano na maj i czerwiec. Najczęściej dzieci podzielono na kilka grup i przygotowano po kilka terminów uroczystości. W niektórych parafiach odbędą się indywidualne Pierwsze Komunie Święte. Tymczasem rząd zapowiada łagodzenie obostrzeń sanitarnych w kościołach.

W wielu parafiach uroczystości pierwszokomunijne zaplanowano już na początku roku. Wzrost liczby zakażeń spowodował, że wprowadzono ograniczenia również w kościołach. Obecnie obowiązuje w nich limit wiernych - jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, należy też zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. Rzecznik rządu Piotr Müller w jednym z wywiadów powiedział jednak, że przewidywane jest luzowanie obostrzeń co do liczby wiernych w świątyniach i jest możliwe, że będzie ono miało charakter regionalny. Limity w kościołach będą miały charakter regionalny? - Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu, oprócz planu odmrażania poszczególnych obszarów gospodarki, zmienią się lekko limity w miejscach kultu religijnego. Nie wykluczam, że będą miały one charakter regionalny – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wszystko wskazuje więc na to, że uroczystości odbędą się w zaplanowanych przez parafie terminach. Pod znakiem zapytania stoi jednak to, ile osób będzie mogło przyjść do kościoła i czy będą czynne już restauracje.

- Chciałabym zaprosić na uroczystość do kościoła krewnych, ale nie wiem, czy w ogóle będzie to możliwe. Być może na mszy będą mogły być tylko dzieci. Razem z księdzem śledzimy zapowiedzi rządu. Byłoby też dobrze wiedzieć, czy w maju będą już działać restauracje, bo chciałabym zrobić rezerwację. Sytuacja jest chaotyczna i może się zmienić z dnia na dzień. Choć i tak uważam, że w ubiegłym roku dzieci i rodzice mieli gorzej, bo pierwsze komunie przenoszono na jesień lub na ten rok – twierdzi sopocianka Regina Podomska, której syn w tym roku przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.

Pierwsze Komunie Święte na Pomorzu 2021 Abp Tadeusz Wojda wydał wytyczne co do Pierwszych Komunii Świętych dla archidiecezji gdańskiej. W komunikacie napisał, że termin i zasady przeprowadzenia uroczystości księża powinni ustalić razem z rodzicami. Radzi, aby zwiększyć liczbę uroczystości.

- Terminy Pierwszych Komunii Świętych wyznaczamy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aby zachować właściwą liczbę zgromadzonych w kościele określoną przez obowiązujące przepisy rozporządzeń rządowych i zapewnić bezpieczne warunki podczas liturgii, należy zwiększyć ilość możliwości przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Termin i zasady przeżywania uroczystości duszpasterze ustalają w porozumieniu z rodzicami dzieci - napisał arcybiskup Tadeusz Wojda. Napisał też, że podczas samej uroczystości funkcje liturgiczne podejmują rodzice. Dzieci można zaangażować np. w uwielbienie po Komunii Świętej. Natomiast, gdyby rodzice nie zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka w wyznaczonym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym. Wskazuje też, aby rodzice włączyli się do przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej. - Należy mocno zobowiązać rodziców do przeprowadzenie katechez domowych według materiałów przekazanych przez duszpasterza przygotowującego do sakramentów - informuje arcybiskup.

Pierwsza Komunia Święta w parafiach na Pomorzu W parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku Pierwsza Komunia Święta została zaplanowana na sobotę 22 i niedzielę 23 maja. Dzieci podzielono na grupy. Pierwszego dnia przystąpią one do sakramentu Eucharystii na trzech mszach (o godz. 9.30, 11, 12.30). Następnego dnia – na dwóch mszach (12.30, 14). Pierwszą Komunię Świętą otrzymają też dzieci, które nie otrzymały jej w ubiegłym roku.

Pierwsze komunie w parafii pw. bł. Doroty z Mątew na gdańskim Jasieniu odbędą się w sobotę 29 maja (o godz. 11 dla pierwszej grupy dzieci) i 30 maja (o 10. 30 dla drugiej grupy dzieci). Parafia uruchomiła specjalny formularz w internecie, za pośrednictwem którego rodzice mogli zapisać dziecko na uroczystość w jednym z dwóch terminów. Księża prosili rodziców o przygotowanie dzieci do przystąpienia do sakramentów, w tym do spowiedzi.

- Z racji na ograniczone możliwości bezpośredniego przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi świętej, proszę by rodzice szczególnie zadbali o rozmowę z dziećmi, która będzie uzupełnieniem i podsumowaniem tego, o czym rozmawialiśmy na katechezach - informują księża na stronie parafii. Z kolei w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej uroczystości zaplanowano na soboty 8 i 15 maja. Dzieci tu również zostały podzielone na grupy i przystąpią do sakramentu na czterech mszach, tak będzie w pierwszym jak i drugim terminie. Jeśli jednak rodzice i dzieci nie zdecydują się na udział w proponowanych terminach, to wyznaczono też inną datę – 11 września. Poza tym, parafia planuje transmisję uroczystości w internecie tak, aby mogli ją zobaczyć krewni dzieci. - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej proponujemy w dwie kolejne soboty, w grupach, z podziałem na klasy. Na chwilę obecną z każdym dzieckiem mogłoby przyjść do kościoła na mszę św. 5 osób. Każda Msza św. byłaby transmitowana na YouTube parafii, tak by umożliwić pozostałym gościom udział w uroczystości. Dla tych osób, które – z różnych względów - nie zdecydowałyby się na proponowany termin majowy, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej mogłaby zostać przeniesiona na sobotę, 11 września 2021 r. Pierwsza Komunia Święta to przeżycie duchowe, dlatego prosimy, aby każdy z rodziców roztropnie ocenił, kiedy miałoby nastąpić przyjęcie Pierwszej Komunii Św. przez dzieci: w maju czy we wrześniu – informuje Ks. Michał Bielan na stronie parafii.

W parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Gdańsku Oruni Pierwszą Komunię Świętą zaplanowano na 22 maja. Dzieci przyjmą sakrament na dwóch mszach świętych. Z kolei w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie uroczystość odbędzie się 19 czerwca.

W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gd., należącej do diecezji pelplińskiej, uroczystości odbędą się 6 i 13 czerwca. I tu również dzieci zostaną podzielone na grupy, według klas. Księża poprosili rodziców, aby nauczyli je modlitw i formułki wypowiadanej podczas spowiedzi, dzieci mają też umieć przeprowadzić rachunek sumienia. W maju księża będą sprawdzać wiedzę dzieci, w tym miesiącu odbędą się też próby uroczystości pierwszokomunijnej.

Ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, mówi nam, że za termin i organizację Pierwszych Komunii Świętych odpowiadają głównie proboszczowie. Proboszczowie ustalają terminy, liczbę dzieci równocześnie przystępujących do sakramentu z zastrzeżeniem, że wszystko musi być dostosowane do aktualnej sytuacji pandemicznej. Przykładem może być Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie, gdzie w ub. roku komunie odbywały się w kilku odsłonach. Za każdym razem liczba dzieci była inna. Część rodziców decydowała się na to, aby ich pociecha indywidualnie przystąpiła do sakramentu podczas wybranej mszy świętej. Teraz ksiądz proboszcz Leszek Szurek mówi, że nie są jeszcze wyznaczone konkretne terminy. Twierdzi, że trzeba poczekać na rządowe wytyczne dotyczące uroczystości.

Z kolei parafia św. Maksymiliana Kolbego w Darłówku w niedzielę 25 kwietnia i we wtorek 27 kwietnia organizuje spotkania dotyczące przygotowania dzieci do udziału w Pierwszej Komunii Świętej. Usłyszeliśmy, że to rodzice uzgadniają indywidualne terminy i często są one wyznaczane dla jednego czy dwójki dzieci z zaznaczeniem, że nic ostatecznie nie jest przesądzone, gdyż tutaj również czeka się na rządowe wytyczne. Natomiast w parafii pw. NMP Góry Karmel w Dąbkach w sobotę, 24 kwietnia, podczas mszy świętej jest zaplanowana indywidualna Pierwsza Komunia Święta i parafia zapowiada, że taki sposób przyjęcia sakramentu będzie dalej praktykowany. Tu terminy też są uzgadniane z rodzicami.

Biskup elbląski Jacek Jezierski nie wydał żadnych wskazań dotyczących Pierwszej Komunii Świętej. Dowiedzieliśmy się w kurii, że jeżeli będzie taka potrzeba ze strony proboszczów i wspólnot parafialnych, wskazania zostaną wydane. Kuria zaleca jedynie, aby wszystkie przygotowania do uroczystości jak i samą uroczystość zorganizować z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, wyznaczonych przez resort zdrowia. Proboszczowie parafii mają mieć nad tym pieczę, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.

