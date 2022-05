Pierwsza Komunia Święta 2022 - życzenia. Jakie życzenia na komunię? Religijne, oryginalne, wzruszające życzenia i wierszyki! Sprawdź

Życzenia na Pierwszą Komunię Świętą 2022

Dzisiaj jest Twoja Pierwsza Komunia Święta,

każdy z nas dobrze ten moment pamięta,

bo jest to chwila wielka i uroczysta,

pełna radości, przepiękna i czysta.

We wspomnieniach Twoich pozostanie,

ten dzień, gdy włożyłaś odświętne ubranie,

w kościele widziała rodzina droga,

jak do serca przyjęłaś Ciało Twego Boga.