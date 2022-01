Pieniądze nie śmierdzą. Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Brak konsekwencji w polityce jest zjawiskiem tak częstym, że chcąc nie chcąc, zaczęliśmy traktować go jak coś oczywistego. Nie ma się zresztą z czego cieszyć. Patologie mają to do siebie, że bardzo szybko potrafią stać się standardem, wpływając na postawy patologizowanych (to my), przejawiające się w zobojętnieniu, oraz patologizujących (to politycy), którzy za nic mają własne słowa.