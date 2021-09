Piękny apartament na Wyspie Spichrzów. Projekt profesora ASP w Gdańsku. "inspiracja z pustki, a nie Instagrama"

Wyspa Spichrzów - historyczna część Gdańska, niegdyś odcinana na noc od miasta zwodzonymi mostami, by chronić zawartość znajdujących się na niej spichlerzy, dziś pełna uroku, wybudzona ponownie do życia po wojennych zniszczeniach. To tu, nad brzegiem Motławy, w jednej z kamieniczek kompleksu Deo Plaza, nawiązującego stylem do historycznych zabudowań bulwarów, znajduje się apartament zaprojektowany przez prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Jana Sikorę - architekta i właściciela studia Sikora Wnętrza Architektura. Klimat nadmorskiego kurortu połączony ze światowym designem i okraszony zabytkowymi detalami tworzą niepowtarzalne wnętrze.