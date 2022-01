Piękna zima na Kaszubach! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Anny Nideckiej [GALERIA] Edyta Łosińska-Okoniewska

Zima w regionie ma wiele uroku, bez względu na to czy towarzyszy jej śnieg i mróz, czy też trzeba borykać się z deszczem. Anna Nidecka z powiatu kościerskiego udowadnia, że każda pogoda jest dobra, by wykonać świetne zdjęcia. Ma w swojej kolekcji mnóstwo fotografii. Dokumentuje różne zjawiska przyrodnicze. Niezwykłe są zwłaszcza jej zdjęcia chmur i nie ma znaczenia czy są wykonane latem, czy zimą. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak pięknie jest na Kaszubach.