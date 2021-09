Piecki-Migowo, czyli popularna Morena na zdjęciach sprzed lat. Tak dzielnica zmieniła się przez ostatnie lata! red.

Popularna wśród gdańszczan Morena, to dziś niespełna małe miasteczko! Jest tam wszystko, czego potrzeba do życia. Przedszkola, szkoły, apteki, galerie hanlowe, a przede wszystkim bardzo dużo mieszkań. I ciągle powstaję kolejne! Pierwszy blok powstał tam ponad 45 lat temu. Jak żyje się dziś mieszkańcom tej dzielnicy? I jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich 50 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii!