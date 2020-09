Pięciu polskich żołnierzy poległych na Westerplatte zostało zidentyfikowanych. Prezydent Andrzej Duda wręczył rodzinom noty identyfikacyjne

To była uroczystość o szczególnym znaczeniu dla rodzin pięciu polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. To także szczególny dzień w upamiętnieniu historii obrony WST z września 1939 r.

Jak podkreśla w komunikacie Jan Hlebowicz z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, prace identyfikacyjne przebiegały w oparciu o zgromadzony materiał porównawczy pobrany przez prokuratora IPN od żyjących krewnych poległych na Westerplatte żołnierzy. Identyfikację prowadził zespół biegłych genetyków sądowych pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jak Polacy szykowali się do obrony Westerplatte?

Zaznaczmy, jesienią ub. roku, w czasie prac archeologicznych, badacze Muzeum II Wojny Światowej odkryli na Westerplatte szczątki dziewięciu ludzi, pochowanych niedaleko głównego traktu prowadzącego od parkingu do Pomnika Obrońców Wybrzeża, w okolicy obecnego cmentarza.

- Kontekst miejsca, przedmioty znalezione przy szczątkach wskazują, że są to polegli członkowie garnizonu polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte – mówił wówczas Mariusz Wójtowicz-Podhorski, kierownik Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Na jednym ze szkieletów są elementy polskiego, wojskowego oporządzenia używanego w 1939 r., przy drugim znaleźliśmy polski bagnet w pochwie. Moim zdaniem są to żołnierze, którzy zginęli w zbombardowanej Wartowni nr 5, na co mogą wskazywać obrażenia widoczne na kościach, rozczłonkowanie szkieletów.