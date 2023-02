Pięć lat temu osunął się gdyński klif. Czy wizytówka miasta powinna być bardziej chroniona?

- Powszechny błąd osób wypowiadających się na temat klifu polega na myleniu pojęć i niedostrzeganiu różnicy między klifem osuwowym a klifem obrywowym, wynikającej z odmiennej struktury geomorfologicznej - mówi nam Sławomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. - Wysokie skarpy rezerwatu przyrody Kępa Redłowska, jak i całego polskiego wybrzeża, to piaszczyste klify osuwowe i taki charakter miał ten fragment skarpy, która osunęła się 5 lat temu. Znajdowała się ona tuż za jedynym w Polsce i unikalnym w Europie, twardym, gliniastym klifem obrywowym, którym jest wysoki na 60 m, ma piękny czub z koroną wyschniętych drzew, malowniczo eksponowany od strony Orłowa. My, mieszkańcy Orłowa, tylko to miejsce nazywamy klifem, widzimy jak podmywany przez sztormowe fale, co roku obrywa się o 70-100 cm.