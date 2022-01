Piąta fala pandemii: Do wieczora 19 stycznia w uruchomionym szpitalu tymczasowym nie ma jeszcze żadnego pacjenta. To cisza przed burzą

Według szefa administracji koordynującej w województwie walkę z pandemią nie ma w tym jednak nic dziwnego.

- Procedura przyjęcia do szpitala trafiła do dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów – mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” dr Jerzy Karpiński, dyrektor wydziału zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Mamy do czynienia z obniżoną zachorowalnością dotyczącą jeszcze czwartej fali – tłumaczy.