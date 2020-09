Piast Gliwice - TSV Hartberg NA ŻYWO 17.09.2020 Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Piast Gliwice wyeliminował z rozgrywek Dynamo Mińsk, a teraz marzy o awansie do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Jeśli to się uda, wtedy drużynę z Gliwic będzie czekać duże wyzwanie. Rywalem Piasta byłby wówczas IFK Goeteborg albo FC Kopenhaga.

Najpierw jednak podopieczni trenera Waldemara Fornalika muszą poradzić sobie z zespołem z Austrii. TSV Hartberg to drużyna w zasięgu Piasta, a atutem powinien być własny stadion. Drużyna z Gliwic nie zaczęła dobrze nowego sezonu ligowego, ale mecz pucharowy z Dynamem w Mińsku wygrała gładko i bez większych problemów. Z dobrej strony pokazali się Patryk Lipski, Michał Żyro i Jakub Świerczok. Piast liczy na to, że wygra z TSV Hartberg i awansuje do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.

Piast Gliwice - TSV Hartberg, Liga Europy. Kursy, typy bukmacherów