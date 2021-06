PGNiG Superliga. Trener Mariusz Jurkiewicz związał się trzyletnią umową z Torusem Wybrzeżem Gdańsk

Dla dwukrotnego medalisty mistrzostw świata z reprezentacją Polski oraz wielokrotnego mistrza Polski, Hiszpanii oraz zdobywcy Super Globe będzie to okazja do kontynuowania przygody w klubie z Gdańska. Torus Wybrzeże powierzyło mu misję stworzenia nowej jakości sportowej zespołu.

– Mariusz od wielu lat jest związany z Gdańskiem. Tutaj mieszka, tutaj ma rodzinę, a to dla nas bardzo ważne, żeby trener identyfikował się z naszym otoczeniem i klubem. Zaproponowaliśmy mu kontrakt na trzy sezony, ale równie dobrze może on trwać 10 sezonów i więcej. Chcemy i wierzymy w to, że jego osoba – z takim doświadczeniem jako zawodnik i po wolutku zbierająca pierwsze szlify jako trener – oraz jego wizja drużyny przełożą się na wyniki, ale przede wszystkim zapewnią sukcesywny oraz trwały rozwój klubu. Chcemy, aby przez te trzy sezony nie tylko czuł nasze zaufanie, ale żeby w jak najbardziej komfortowych warunkach miał możliwość realizować założenia i cele, które wspólnie sobie wyznaczyliśmy. Wybrzeże zasługuje na to, aby być klubem co najmniej solidnym, promującym i stawiającym na młodych graczy, którzy będą mogli dojrzewać sportowo właśnie przy takich wybitnych jednostkach jak Mariusz Jurkiewicz. Dzisiaj nikogo nie stać na to, aby z jego wiedzy nie korzystać – wyjaśniał Jacek Pauba, prezes klubu.