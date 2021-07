PGNiG Superliga. Bramkarz mistrzów Polski wypożyczony do Gdańska. Miłosz Wałach zamienił Łomżę Vive Kielce na Torusa Wybrzeże

Torus Wybrzeże Gdańsk transfery 2021

Okrzyknięty wielką nadzieją polskiej bramki Miłosz Wałach jest wychowankiem Jedynki Pruchnik, ale pierwsze kroki w dorosłej karierze stawiał w drużynie Tałanta Dujszebajewa. W PGNiG Superlidze zadebiutował jako niespełna 16-latek (15 lat i 9 miesięcy). W roku 2018 zanotował już pierwszy występ w Lidze Mistrzów, a w kwietniu 2021 roku otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na mecze eliminacyjne mistrzostw Europy 2022 z Holandią i Słowenią. Teraz natomiast spróbuje ugruntować pozycję w polskiej lidze, grając w barwach Torusa Wybrzeża.

– Pewnie wielu to zaskoczy, ale ja jestem podekscytowany przejściem do Wybrzeża. Na dwa sezony przechodzę z 18-krotnego mistrza Polski do 10-krotnego mistrza Polski, do klubu z tradycjami, który dysponuje młodą kadrą wspartą doświadczeniem w postaci Mateusza Jachlewskiego czy Mariusza Jurkiewicza, pod okiem których ja sam dojrzewałem w Kielcach. Nie mogę się doczekać treningów i meczów o stawkę. Mam zamiar nie tylko walczyć o jak najwięcej minut na boisku, ale grać dobrze i pomóc nowemu zespołowi. Liczę, że ominą mnie wahania formy, a gorsze momenty będą się zdarzały jak najrzadziej – powiedział Miłosz Wałach.