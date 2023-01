PGE Eksploatacja nie została sprzedana. Zarząd Portu Gdańsk zakończył negocjacje bez wyboru oferenta

Jak argumentuje ZMPG SA na decyzję wpłynęła niestabilna sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie, zasadnicza zmiana sytuacji spółki i wynikający z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej. Oferty podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji były także niesatysfakcjonujące.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PGE SA opublikowane zostało w dniu 1 marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło 7 potencjalnych inwestorów. ZMPG SA podjął decyzję o zakwalifikowaniu 5. podmiotów do przeprowadzenia badania due diligence PGE SA. Czterech potencjalnych inwestorów skorzystało z przewidzianej w procedurze wizji lokalnej i spotkań z zarządami PGE i ZMPG. Wpłynęły 3 oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu 2. zainteresowanych firm do etapu negocjacji. W czerwcu ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

Analiza ofert potencjalnych inwestorów pokazała, że wartość wynikająca z wyceny PGE SA w sierpniu ub. roku znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów. Zarząd Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, który do 31 grudnia miał wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty, jednak nadal okazała się ona poniżej wartości rynkowej.