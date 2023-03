"Pewnie byłoby dobrze, gdybym jeszcze coś napisał..." ROZMOWA z prof. zw. dr. hab. Tadeuszem Linknerem

25 lutego w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie odbył się benefis z okazji 50-lecia pracy twórczej Pana Profesora. Jak może Pan podsumować ten czas? Co uważa Pan za największy sukces, a z czego jest Pan mniej zadowolony?

Od 1 października roku 2022 nie pracuję już na Uczelni, czyli w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przepracowałem w szkolnictwie podstawowym i średnim (14 lat) oraz wyższym, konkretnie we wspomnianym IFP (39 lat), a więc w sumie 53 lata. Ponieważ zamysł jubileuszu 50-lecia pracy twórczej pojawił się w roku 2020, tak już pozostało. Natomiast te trzy lata może kiedyś doliczy się do następnych, jeżeli zechce mi się dalej naukowo pracować. Wszak wiadomo, że teraz już nic nie muszę, a tylko mogę. Jakkolwiek by jednak nie było, warto mówić o pięćdziesięciu latach pracy twórczej i zarazem zawodowej.