Petycja mieszkańców osiedla Piaski II. Przypominają władzom: ulice w tej części Malborka wymagają pilnych remontów. Chodzi o bezpieczeństwo

Piaski II to nieduże osiedle za torami kolejowymi łączącymi Malbork z Elblągiem. To kilka ulic: Piaskowa, Wąska, Marszałkowska, Wspólna, Akademicka. Brzmią bardzo… warszawsko, ale naprawdę daleko im do stołecznego sznytu. A powiedzieć, że to miejsce, o którym władze samorządowe przez lata szczególnie nie dbały, to mało powiedzieć.