Perony PKP w Lipuskiej Hucie, Powałkach i Raduniu do remontu. Zmiany mają przynieść udogodnienia dla pasażerów

Linia PKP Chojnice-Kościerzyna. Szykują się kolejne remonty peronów

Zniszczone perony powoli przechodzą do lamusa. PKP inwestuje w remonty tych obiektów. Dzięki temu niebawem podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych peronów w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. To kolejne przystanki na linii z Chojnic do Kościerzyny, na których poprawiony zostanie dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Nowe perony na przystankach Powałki, Raduń i Lipuska Huta będą wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Inwestycja poprawi dostęp do kolei na trasie Chojnice - Kościerzyna (linia kolejowa nr 211) podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się dzięki budowie wygodnych dojść i ścieżek naprowadzających w nawierzchni peronu. Zamontowane zostaną wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco oraz czytelne oznakowanie z gablotami na rozkłady jazdy pociągów i informacje dla pasażerów. Zabudowane zostanie także jaśniejsze oświetlenie oraz stojaki na rowery. Dodatkowo, w Powałkach i Lipuskiej Hucie, powstaną miejsca postojowe dla podróżnych dojeżdżających na przystanki samochodami.