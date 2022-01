PERN zainwestuje miliony w rozbudowę bazy paliw w Dębogórzu

PERN zamierz zwiększyć możliwości przeładunkowe i magazynowe bazy.

Inwestycje w bazie paliw w Dębogórzu do 2024 roku tylko w infrastrukturę kolejową przekroczą 40 mln zł. Baza niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. m³. Obecnie realizowana jest budowa kolejnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwa wybór wykonawcy kolejnych dwóch zbiorników.

PERN w bazie w Dębogórzu intensywnie rozwija i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. Tylko w przyszłym roku wydatki – głównie w zwiększenie możliwości załadunkowych nalewni cystern kolejowych wyniosą 14 mln. W efekcie liczba załadowanych cystern zwiększy się tam o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług.