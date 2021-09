Pełnoletni uniwersytet sopockich seniorów. Po pandemicznej przerwie wraca tu dorosłe życie akademickie

Pandemia spadła na uniwersytet nagle. Jakie były te pierwsze dni i późniejszy czas dla tętniącej wcześniej życiem instytucji?

Nasi studenci nie widzieli się dokładnie od 13. marca 2020 roku. To był dzień, kiedy zamknięto szkoły i w tym dniu także zaprzestaliśmy prowadzenia zajęć na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na początku oczywiście tak jak wszyscy myśleliśmy, że tylko na chwilę, że to będzie na krótko. Potem myśleliśmy że do lata, jeszcze we wrześniu zeszłego roku mieliśmy takie skromne nadzieje, że może uda się wrócić, bo to lato było takie trochę bardziej optymistyczne. Nie udało się. Cały następny rok akademicki był bez spotkań w salach. Próbowaliśmy organizować wirtualny uniwersytet, nasi wykładowcy nagrali kilkaset filmów, wykładów, mieliśmy zajęcia zdalne. Uczestniczyło w nich ok. 200 osób, jednak mieliśmy na uniwersytecie przed pandemią blisko 900 studentów, więc tych 700 seniorów nie miało w naszej społeczności kontaktu ze sobą i z tym do czego byli przyzwyczajeni. Wszyscy tęskniliśmy za sobą.