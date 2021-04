Pełnia Księżyca w znaku Skorpiona (27.04.2021). Sprawdź, kto szczególnie konfrontuje się wtedy ze swoją ciemną stroną

Przed nami pełnia Księżyca w znaku Skorpiona. Towarzyszą ci silne emocje, których obecność trudno wytłumaczyć? Wraca do ciebie trudna przeszłość w gonitwie myśli, snach, niespodziewanych wydarzeniach czy spotkaniach? Bardzo często tak na ludzi działa Księżyc, zwłaszcza jego pełnia. Pełnia Księżyca w Skorpionie kojarzy się ze szczególnie trudnymi tematami, które mamy do przerobienia: manipulacją, potrzebą kontroli (siebie lub innych), pieniędzmi (długi, pożyczki), ale także naszą seksualnością. Zwłaszcza gdy trudno się nią w pełni cieszyć. Jeśli któryś z tych tematów mocno ci ciąży, to może być dla ciebie trudny, ale ważny czas.

Pełnia Księżyca w Skorpionie: manipulant czy jego ofiara? Niezależnie, czy czujesz się manipulantem, czy jego ofiarą, dłużnikiem, czy ktoś jest winien Tobie, w tym czasie każdy może zetknąć się z tematem, z którym nie chce się konfrontować i od zawsze ma go ochotę "schować pod dywan". Niestety, nawet jeśli na chwilę zniknie twój problem, i tak pojawi się w mało odpowiednim momencie i może sprawić jeszcze więcej kłopotów. Dlatego nie warto nic chować, czy winić za swoje problemy innych, tylko przeanalizować, jaki my mamy swój wkład w ich powstaniu i co zrobić, aby je rozwiązać, a przynajmniej zrozumieć na tyle, by ich kolejny raz nie popełniać. Pełnia Księżyca: co robić? Pełnia Księżyca to faza, w której mamy więcej energii, jesteśmy bardziej kreatywni, mocniej czujemy. Niestety, codziennością w czasie pełni są też problemy z koncentracją, wahania nastroju czy pobudzenie. Dlatego trzymajmy na wodzy emocje. Warto kilka razy głęboko odetchnąć, zanim wejdziemy z kimś na ścieżkę wojenną, spróbujmy się też nie buntować przeciwko przeciwnościom losu, bo to nam dodatkowo zabierze energię, której potrzebujemy. Starajmy się zachować spokój i skupiajmy się na wszystkim, co robimy. Lepiej unikać podejmowania ryzykownych decyzji czy podpisywania ważnych umów lub robienia dużych zakupów.

Wybierz medytację, nie polaryzację Pełnia Księżyca sama w sobie jest czasem, w którym uwypuklają się istniejące napięcia, polaryzacje, a nawet konflikty. Ona ich nie tworzy, a jedynie wydobywa je na pierwszy plan. Pełnia jest czasem, kiedy mamy zobaczyć rzeczy wyraźniej.

Księżyc w pełni sprzyja medytacji i rozwijaniu intuicji. Jest to czas na przyjrzenie się swoim nawykom i wyeliminowanie tego, co nam nie służy. To samo tyczy się przedmiotów, zobowiązań, czy nawet ludzi, którzy nie są nam przychylni. Pełnia to idealny czas na oczyszczenie, usunięcie blokad i ruszenie do przodu.

Pełnia Różowego Księżyca - pierwsza superpełnia Pełnię 27 kwietnia nazywamy też pełnią Różowego Księżyca. Będzie to pierwsza superpełnia w 2021 roku. Oznacza to, że Księżyc osiągnie najmniejszą odległość od Ziemi. Różową nazwali ją kiedyś Indianie, którzy skojarzyli ją z kwitnącymi wówczas różowymi, dzikimi kwiatami w Ameryce Północnej.

Co oznacza retrogradacja Plutona?

Warto pamiętać, że tego dnia rozpoczyna się też retrogradacja Plutona, która zakończy się 6 października. Czym jest retrogradacja? To ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. Kiedy Pluton znajduje się w retrogradacji, eliminuje niedziałające wzorce. Pluton ujawnia nadużycie władzy i zachęca do uwolnienia się od jej uścisku. Jako symbol instynktu i wszystkiego, co ukryte, niesie zniszczenie, które jest początkiem odnowy. Podczas retrogradacji Plutona warto unikać poważnych zmian, zwłaszcza w okolicach jej początku i końca. Wtedy niektórzy mogą odczuwać niepokój i potrzebę zmian.

Oskary rozdane. Wygrywa „Nomadland”