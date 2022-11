Pełna Miska Dla Schroniska 2022. Akcja OSP Mieroszyno pobiła rekord! Zebrano sporo karmy, ale nie tylko. Co się działo? | ZDJĘCIA

Pełna Miska Dla Schroniska 2022 - podsumowanie akcji

- Gdy chcieliśmy rozpocząć akcję, mieliśmy mnóstwo wątpliwości, czy aby wszystko zagra, czy się uda. Wiadomo, kryzys gospodarczy. Czy uda się pomóc tak skutecznie, jak udawało się dotychczas? - tłumaczył druh Łukasz Dettlaff , z OSP Mieroszyno . - Wszystkie wątpliwości rozwiało jedno stwierdzenie „Pomagamy, bo pomaganie jest spoko, a my uwielbiamy pomagać. Daliśmy radę w pandemii, to i teraz też damy radę, każdą ilość jest na wagę złota".

Po takich napędzających do działania słowach, członkowie OSP i MDP Mieroszyno przystąpili do szukania rozwiązań: by akcja była skuteczna. I była! Bo udało się pobić zeszłoroczny wynik zebranej karmy aż o 100 kg! I, co ważne, zebrać dużą ilość karmy marek premium.