Pekin 2022. Emocjonalny występ Kamili Waliewej w programie krótkim. Polka Jekatierina Kurakowa na odległym miejscu

Waliewa była pod ogromną presją, co zresztą dało się dostrzec już podczas treningów, gdy 15-latka dwukrotnie upadła na lód. Choć z drugiej strony, publiczność była zdecydowanie po jej stronie, co niejednokrotnie dało się odczuć. I to zarówno przy okazji wyjazdu na samą rozgrzewkę, jak i już same zawody.

CZYTAJ TAKŻE: Skandal podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. 15-letnia Kamila Waliewa dopuszczona do startu mimo pozytywnego wyniku testu dopingowego

W trakcie przejazdu widać było na jej twarzy zdenerwowanie, a nawet element wzruszenia. Jednak gdy przyszło do zaprezentowania swoich umiejętności na lodzie, to Rosjanka nie miała sobie równych. Zdobyła najwięcej punktów w programie krótkim i awansowała do finału z pierwszego miejsca. W gronie najlepszych znalazła się reprezentantka Polski Jekatierina Kurakowa.