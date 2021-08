Pchli Targ zaprasza co niedzielę. Skarby z drugiej ręki na bazarku w Oliwie

Podobnie jak w każdą letnią niedzielę na Targu w Oliwie od rana do godz. 15.00 trwa pchli targ, na którym można kupić - jak to w takim miejscu zwykle bywa - tzw. "mydło i powidło". To największy poza Jarmarkiem Dominikańskim przejaw wolnorynkowej idei handlowej na wolnym powietrzu w Gdańsku.

Inicjatywa ta promuje ekologiczne, odpowiedzialne robienie zakupów i jest doskonałą okazją do znalezienia prawdziwych skarbów modowych, bądź wnętrzarskich. Szeroki asortyment ucieszył zarówno miłośników starych sprzętów, unikalnych antyków, retro gadżetów, lecz także entuzjastów ekscentrycznych ubrań, porcelany, nietuzinkowej biżuterii czy starych książek.