Paweł Żelem przestanie być prezesem Lechii Gdańsk! Obowiązki będzie wykonywać do końca marca

Paweł Żelem przestanie pełnić obowiązki prezesa Lechii Gdańsk z powodu problemów zdrowotnych. W ostatnim czasie coraz głośniej mówiło się o jego kłopotach ze zdrowiem. Obowiązki prezesa będzie wykonywać do końca marca ze względu na trwający proces licencyjny. Żelem chce to dokończyć, a potem pożegna się z funkcją prezesa w klubie z Gdańska.

Lechia może liczyć na Łukasza Zwolińskiego. To bramki napastnika są na wagę punktów biało-zielonych. To prawdopodobnie ostatnie miesiące „Zwolaka” w Gdańsku.

Paweł Żelem pracował w zarządzie Lechii od lutego 2021 roku i był to jego powrót do Lechii. Wcześniej w klubie pracował od 2009 do 2013 roku. Czy jego pożegnanie ze stanowiskiem prezesa to także całkowite pożegnanie z Lechią? Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że ma zostać w klubie i będzie pełnić rolę dyrektora sportowego. Od dłuższego czasu kibice Lechii domagali się jego dymisji skandując obraźliwe słowa zarówno pod adresem Żelema, jak i współwłaściciela Adama Mandziary.