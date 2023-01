Paweł Tarnowski świetnie żeglował na wyspie Lanzarote. Deskarz SKŻ-etu na iQFoilu wygrał regaty Pucharu Świata! | ZDJĘCIA, WIDEO

Zawodnik Sopockiego Klubu Żeglarskiego pierwszy w regatach Pucharu Świata 2023

Gdańszczanin przez całe regaty żeglował znakomicie, świetnie sobie radząc zarówno w tradycyjnych wyścigach kursowych, jak i w slalomie i maratonie. W efekcie do sobotniej (28 stycznia 2023) serii medalowej Paweł Tarnowski awansował z czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej. W serii medalowej musiał więc brać udział zarówno w ćwierćfinale, jak i półfinale. Oba wyścigi rozegrał bardzo dobrze taktycznie i zapewnił sobie start w trzyosobowym finale. W nim musiał zmierzyć się z mistrzem świata z 2021 roku Francuzem Nico Goyardem oraz z rewelacyjnie spisującym się w tych regatach Samem Sillsem. Brytyjczyk do serii medalowej zdominował rywalizację, wygrał 9 z 15 wyścigów. Ale w finale nie miało to żadnego znaczenia. Zasady są takie, że zwycięzca wyścigu finałowego wygrywa całe regaty.