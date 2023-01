Paweł Deląg o roli w "Ślubie doskonałym", dorobku artystycznym, roli życia i pracy reżysera. Zobaczcie wywiad WIDEO

Paweł Deląg w "Ślubie doskonałym". Kogo zagrał?

Paweł Deląg powraca na ekrany. Tym razem w komedii "Ślub doskonały", która wchodzi do kin 13.01. Aktor, w rozmowie z nami, ujawnił, czym kieruje się wybierając rolę, którą ma zagrać. Dodał także, co skusiło go, by pojawić się w nowej, polskiej komedii.

- Scenariusz jest istotny, ale też bardzo patrzymy na obsadę. W przypadku tego filmu, mamy tutaj królowe i królów polskiej komedii. Jest świetna obsada, więc myślę, że podjęcie decyzji, by zaangażować się w tę produkcji było proste - powiedział Paweł Deląg w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.

Paweł Deląg na swoim koncie zapisał role w takich produkcjach, jak m.in. "Lista Schindlera", "Wojny imperiów" oraz "Za linią wroga". Wyjawił nam, czy role komediowe są dla niego odskocznią od nieco poważniejszego kina.