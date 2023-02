Paweł. B "Scarface" - znany freakfighter z Gdańska trafił na dwa lata do więzienia. Jeszcze w grudniu walczył z Mateuszem Murańskim

Mężczyzna miał zostać zatrzymany w Gdańsku przez lokalnych funkcjonariuszy policji. Przez najbliższe 24 miesiące jego fani nie zobaczą go w oktagonie High League ani FAME MMA.

- Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował Mercedesem, wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami - przekazała w czwartek rano oficer prasowa KWP w Gdańsku podkom. Karina Kamińska. - Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku za oszustwa mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Pseudokibic rozpoczął już odbywanie dwuletniego wyroku - dodała.